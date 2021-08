Glasovali bodo tudi tisti, ki bodo v karanteni

Če upoštevamo, da je volilna pravica najpomembnejši element volilnega sistema in da gre za eno temeljnih političnih pravic državljana, je čisto na mestu vprašanje, kako bodo na prihodnjih lokalnih volitvah 3. in 4. oktobra volili tisti, ki se bodo zaradi covida-19 znašli v karanteni. V tem trenutku je situacija še nejasna, so pa na prefekturi zagotovili, da bodo lahko glasovali tako hospitalizirani državljani kot tudi tisti, katerim bo odrejena karantena.

Namestnica prefekta Valeria Valentija Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola nam je po telefonu povedala, da bo tudi med letošnjimi lokalnimi volitvami, tako kot je bilo med lanskim referendumom, vsem državljanom zagotovljeno glasovanje.