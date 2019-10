Gledališki izzivi za otroke in mlade

Da bi razvijajočemu otroku oz. mlademu človeku omogočili vstop v raznolik svet umetnosti že v šolski dobi, so pri Slovenskem stalnem gledališču poskrbeli za snovanje gledaliških predstav oziroma abonmajskih programov, ki bi bili primerni njihovi starosti in bi jim omogočili spoznavanje različnih govoric gledališke umetnosti. Tudi letos bodo v sodelovanju z ZSŠDI poskrbeli za možganski trening višješolcev, katerim ponujajo večerne predstave Mladinskega abonmaja – štirje četrtki, ki si jih lahko mladi (tudi športniki) brezskrbno privoščijo za večer v gledališču z ogledom predstav, ki jih šole lahko svobodno izberejo med novimi uprizoritvami SSG. Umetnost in druženje sta pomembna cilja, ki ju je gledališče postavilo v središče mladinskega abonmaja tudi v lanski sezoni, ko so si dijaki tržaških višjih šol ogledali predstave in jim dodali še krajša druženja v lastni režiji.

Za najmlajše, se pravi otroke iz vrtca in prvih treh razredov osnovne šole je abonma Zlata ribica z različnimi predstavami, katerih obisk je porazdeljen po stopnjah, srednješolcem pa je na voljo abonma Morski pes.