Go to Barcolana črnogorskemu Shiningu

Črnogorska maxi jadrnica Shinig Miloša Radonjića je zmagovalka pete izvedbe regate Go to Barcolana from Slovenia, ki jo že drugo leto podpira hotel Kempinski. Drugo mesto je pripadlo slovenski jadrnici Adriatic Slovenica Dušana Puha, tretja pa je bila hrvaška posadka na Furiosi 2. Na visokem 6. mestu je regato med Portorožem in Trstom v lahkem vetru zaključila mlada posadka JK Čupa na jadrnici tipa ufo Dragonudo. Regato je organizirala TPK Sirena ob podpori SVBG, Jadralne zveze Slovenije in ZSŠDI. Jadrnice sta na pomolu Audace pozdravila Godba na pihala s Proseka in komentar Eugena Bana.

Nagrajevanje bo ob 17. uri v dvorani Oceania na Pomorski postaji. Častna gostja bo nekdanja vrhunska smučarka Tina Maze.