Godbe sklenile Slofest

Letošnjega festivala Slovencev v Italiji Slofest je bilo včeraj konec. Tretji festivalski dan, ki je postregel z lepim številom kulturnih prireditev in vodenih ogledov Trsta, so sklenile godbe s Proseka, Ricmanj in Brega, ki so s koračnicami poskrbele za razposajen zaključek festivala. Občinstvo v šotoru je ob 18.30 s ploskanjem najprej sprejelo Pihalni orkester Ricmanje, ki je ubrano zaigral koračnice San Carlo in Lojtrca. Prosečani pa so na oder stopili skupaj z Brežani. Pod taktirko Iva Bašiča sta se godbi predstavili s koračnicama Majska in Dolenjska. Dogodek je povezovala Jasmina Gruden, občinstvo je nagovorila tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc.

Uradnega delaje bilo z nastopom godb iz Proseka in Brega konec, dogajanje pa se je kmalu preselilo na stopnišče cerkve svetega Antona novega. Godbe so sklenile Slofest pozdraviti s skupnim nastopom. Kakih osemdeset trobilcev, pihalcev in tolkalcev je publiko, ki je kipela od navdušenja, razveselilo še s koračnicami Slovenci, San Carlo in Lojtrca ter poželi bučen aplavz.