Gorelo blizu tržaškega Kulturnega doma

Tržaški gasilci so danes okoli 13.30 prihiteli v Ul. Petronio, kjer je v kuhinji nekega stanovanja na hišni številki 3/1 v neposredni bližini Kulturnega doma izbruhnil požar. Kaj mu je botrovalo, je še predmet preiskave, vsekakor so gasilci, ki so prišli s premičnima brizgalkama, cisterno in premično lestvijo, pogasili plamene, pri čemer so se morali poslužiti visokotlačne brizgalke in respiratorjev. Stanovalci so sami zapustili stavbo in šli na ulico, reševalci službe 118 pa so jih zaradi vdihavanja dima odpeljali na pregled v bolnišnico. Na prizorišče je prišla tudi policija.