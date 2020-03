Tržaški gasilci so okrog 18. ure posredovali v stanovanjski hiši v Ul. Oliva št. 2, nedaleč stran od pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo, saj so prejeli obvestilo, da se je v enem od tamkajšnjih stanovanj vnel požar. Na kraj sta prihiteli dve gasilski vozili in začeli krotiti plamene. Vzrok požara še ni znan, prav tako trenutno ni znano, ali je bil v dogodku kdo poškodovan.