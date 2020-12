Gasilci tržaškega pokrajinskega poveljstva so se v nedeljo ob 16. uri pripeljali v staro pristanišče. Mimoidoči so jih namreč opozorili, da se iz nekega skladišča dviga dim. Gasilci so ugotovili, da so zublji zajeli nekaj dotrajanih starih pnevmatik in starih žimnic, ki jih je kdo kar odvrgel v zapuščenem skladišču. Manjši požar so pogasili s pomočjo cisterne. Kdo je požar zanetil, pa tačas preiskujejo.