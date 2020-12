Danes ob 11.45 je zagorelo v nekem stanovanju v Ul. Pondares 23. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so nudili prvo pomoč osebi, ki je bila v njem. Reševalci so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da njeno zdravstveno stanje ni hudo. Požar so gasilci kmalu pogasili. Na kraju so bili tudi policisti. Vzroke požara preiskujejo.