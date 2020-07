Okrog 13.30 je zagorelo v stanovanju, ki se nahaja v 6. nadstropju bloka v Ul. Costalunga 1. Na kraj so prihiteli gasilci in se takoj lotili gašenja požara, ki je že povsem uničil stanovanje. Obenem so takoj evakuirali stanovanjsko hišo. Po prvih informacijah naj bi v stanovanju ne bilo nikogar, prav tako kaže, da nihče ni potreboval zdravniške pomoči zaradi vdihavanja dima, ki je kaj kmalu preplavil celotno stopnišče.