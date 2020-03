Gorivo bo na Tržaškem še naprej na voljo

Bodo avtomobili, avtobusi in tovornjaki zaradi pandemije koronavirusa ostali brez bencina? Ta bojazen je začela včeraj krožiti med lastniki vozil, potem ko so italijanski vsedržavni mediji objavili stališče večjih stanovskih združenj črpalkarjev Faib Confesercenti, Fegica Cisl in Figisc/Anisa Confcommercio: že to noč naj bi zaprli črpalke na avtocestnih počivališčih, zatem pa bi postopno prišle na vrsto tiste, ki se nahajajo na navadnih cestah. Vendar kaže, da tega zaprtja, vsaj na Tržaškem, ne bo. Sinoči se je namreč razširila vest o napovedanem srečanju na ministrstvu, vsaj nekateri tržaški črpalkarji pa so se vsekakor odločili, da bodo njihovi bencinski servisi še naprej odprti.

Tisto o zaprtju črpalk gre razumeti ne kot napoved stavke, ampak kot klic na pomoč, je včeraj povedal tržaški predsednik združenja Figisc Mario Millo. Kot piše v sporočilu združenj črpalkarjev, obsega tovrstna kategorija v Italiji več kot 100.000 ljudi, katerim je v povprečju promet upadel za kar 85 odstotkov, doslej pa niso bili deležni nobene ekonomske podpore. Prav tako niso prejeli primerne zdravstvene zaščite (npr. mask), čeprav zagotavljajo nujno javno storitev nudenja goriva za prevoz ljudi in blaga. K temu je Millo, ki se je včeraj pogovarjal tudi s predstavniki vsedržavnega vodstva svojega združenja, dodal, da so združenja črpalkarjev na pristojno ministrstvo naslovila tudi pismo, ravno sinoči pa je prišel odgovor s predlogom o srečanju.

Kakorkoli bi se stvar razvijala, pa bi na Tržaškem vsaj nekatere črpalke ostale odprte: za tak korak sta se odločila ravno Millo, ki vodi črpalko na Opčinah, in predsednik podjetja Adriaenergy Marino Košuta, ki je tudi član pokrajinskega vodstva združenja Figisc. Kot pravi Košuta, je v današnji družbi gorivo potrebno tako kot voda, brez goriva se ustavi vse. Poleg tega tako Millo kot Košuta opozarjata, da je na Tržaškem položaj nekoliko boljši kot drugod po Italiji. V podjetju Adriaenergy beležijo skoraj normalen promet: včeraj so tako iztočili 4200 litrov, prav tako jim je cisterna dostavila novo pošiljko goriva. Gre za specifično situacijo, saj se na »domače« črpalke obračajo ljudje, ki so gorivo navadno točili v Sloveniji, zaradi vladnih restriktivnih ukrepov pa dejansko ne morejo več čez mejo. Zato ne morejo in tudi ne mislijo zapreti, saj bi v tej fazi to ne bilo umestno, pravi Košuta.