Gorivo cenejše, a servisi nimajo gneče

Čeprav sta bencin in dizel v Furlaniji - Julijski krajini od danes cenejša kot v Sloveniji, ni bilo zaznati navala na tržaške bencinske črpalke. Cilj ukrepa deželne vlade je namreč odvrniti ljudi, da se vozijo po gorivo preko meje in omogočiti več prometa lokalnim servisom.

Znižanja cen so se sicer veselili na vseh bencinskih servisih, ki smo jih obiskali, a večjega prometa danes še niso zaznali. V Barkovljah so izrazili upanje, da bi pocenitev omejila bencinski turizem, saj so bili pretekli tedni zelo naporni za lastnike bencinskih servisov. Kot je povedal sogovornik, pred tedni, ko so cene poletele v nebo, niso imeli strank tudi po več ur. Gneče ni imela niti bencinska črpalka v bližini Trga Dalmazia.