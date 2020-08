Gorski reševalci na delu na Tržaškem

Gorski reševalci so bili v četrtek, 6. avgusta, kar dvakrat zaposleni na Tržaškem pri reševanju oseb v težavah. Do prvega ukrepanja je prišlo okoli 15. ure na Napoleonski cesti, kjer je dvajsetletnica izgubila zavest in se zgrudila na tla. Dekle, ki jo je spremljala vzgojiteljica, so poleg gorskih dosegli tudi reševalci službe 118, ki so jo prepeljali v bolnišnico, njeno zdravstveno stanje pa ni hudo.

Do drugega reševanja pa je prišlo le nekaj ur po prvem, okoli 18. ure, na čisto drugem koncu, v Dolini Glinščice, tokrat pa je bilo nekoliko bolj zapleteno. Tam se je na Poti prijateljstva med zavetiščem Premuda in Botačem z možem in vnukinjo mudila 79-letna G.C., ki je v določenem trenutku kot kaže slabo stopila na spolzek kamen: ženski je spodrsnilo in si je pri padcu hudo zvila gleženj, sumijo celo, da je prišlo do zloma. Sledil je klic na interventno številko 118, na stezo pa se je kmalu peš podalo osem gorskih reševalcev skupaj z gasilci in zdravnikom. Le-ta je zavaroval gleženj, ostali reševalci pa so ponesrečenko dali na nosila in šli nazaj po stezi do kraja, kjer jo je čakal rešilni avtomobil, ki jo je okoli 19.30 prepeljal v bolnišnico.