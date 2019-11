Gospodarska rast se je upočasnila

Izvozu v Furlaniji Julijski krajini še naprej dobro kaže, čeprav je gospodarska rast v prvi polovici tega leta upadla. A bistveno manj kot v drugih italijanskih regijah. Pri nas dobro kaže ladjedelništvu, pohištveni in avtomobilski industriji, slabo pa kovinarski panogi, ki je v zadnjih časih deležna manjšega povpraševanja s strani nemške industrije.

Kondicijo deželnega gospodarstva v prvih mesecih tega leta so včeraj predstavili na tržaškem sedežu Banke Italije, kjer so analizirali poročilo, ki so ga sestavili na podlagi 160 intervjuvanih podjetij. Direktor sedeža Luigi Bettoni je povedal, da so opazni signali krize, a ti so vidno manjši kot drugod po Italiji. Predvsem po zaslugi izvoza, ki v Furlaniji Julijski krajini ostaja eden najpomembnejših generatorjev rasti: v primerjavi z istim obdobjem lani se je izvoz v prvi polovici tega leta povečal za 5,8 odstotka, brez upoštevanja podatkov iz ladjedelniške panoge.