Gospodarski in kmetijski akterji jutri na pogovorih z ministrico

Slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se bo jutri mudila na Tržaškem. Tokratni obisk bo posvetila slovenskim gospodarskim in kmetijskim organizacijam, ki zastopajo Slovence v Furlaniji - Julijski krajini, ter nekatere proizvajalce.

Najprej se bo na Opčinah, na sedežu banke v Ulici Ricreatorio, srečala z vodstvom Zadružne kraške banke Trst Gorica. Na isti lokaciji bo o delovanju na področju kmetijstva med Slovenci v FJK spregovorila s predstavniki Kmečke zveze. Nato se bo s Krasa spustila v središče Trsta, in sicer v Ulico Cicerone, kjer jo bodo sprejeli na sedežu Slovenskega deželnega gospodarskega združenja.

Pot bo ministrico in njene sodelavce v popoldanskih urah ponovno ponesla na Kras. Po srečanju z mediji v repenski gostilni Križman bo na Proseški postaji spoznala delovanje pražarne PrimoAroma. Tu bo ministrico sprejel podjetnik Fabrizio Polojaz, član ožjega predsedstva Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in predsednik društva Caffè Trieste. Celodnevni obisk bo Jaklitscheva sklenila v Praprotu, kjer bo obiskala sirarno domačina Daria Zidariča, nagrajeno napredno ekološko kmetijo, ki je lani prejela prestižno vsedržavno priznanje Konfederacije kmetov Italije CIA, to je Zeleno zastavo v kmetijstvu (Bandiera Verde Agricoltura).