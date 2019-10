Govorice o ukinitvi inštituta OGS povzročile preplah

V javnost je pricurljala sicer zaenkrat neuradna in nepotrjena vest, da naj bi Ministrstvo za izobraževanje, univerzo in raziskovanje nameravalo ustanoviti nov organ, državni inštitut za raziskovanje morja s sedežem v Rimu, pod okrilje katerega naj bi prešel tudi tržaški Inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS. Vest je povzročila kar nekaj zaskrbljenosti, saj je tržaški inštitut ugledna in pomembna ustanova, med najstarejšimi tovrstnimi v Italiji.

Vodstvo inštituta OGS je v sporočilu za javnost izrazilo presenečenje, osuplost in veliko zaskrbljenost zaradi omenjenih govoric. Navedli so več znanstvenih, ekonomskih, zgodovinskih in geopolitičnih razlogov, zaradi katerih bi bilo zaprtje inštituta napačno. Predsednica inštituta OGS Maria Cristina Pedicchio je osupla zaradi netransparentnega ravnanja ministrstva oz. aktualnih prizadevanj za reorganizacijo italijanskih raziskovalnih ustanov. »Vest o nameri združevanja oz. o izgubi avtonomije je do nas včeraj prišla le v obliki govoric in zasebnih telefonskih klicev. Ministrstvo vesti ni demantiralo,« je še povedala in dodala, da se ji zdi tako ravnanje nesprejemljivo in škodljivo.

V zvezi z domnevo o izgubi avtonomije Inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko se je oglasila deželna vlada – guverner Massimiliano Fedriga združitvi nasprotuje, prav tako pristojna deželna odbornica Alessia Rosolen.

Prepričanje, da mora OGS ostati v Trstu, sta izrazili tudi parlamentarki Demokratske stranke, senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani, ki sta svoje stališče že posredovali ministrstvu. »Branili bova tržaško raziskovalno odličnost,« sta se zavezali.