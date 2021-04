Govorili bomo v slovenščini, ker se vam oglašamo iz Trsta

V zadnji televizijski oddaji Propaganda live na kanalu La7 smo ga lahko opazovali, kako je na odrskih deskah gledališča Miela s harmoniko spremljal Paola Rossija. »Smo v Trstu, spregovoril mu bom v slovenščini,« je dejal tržiški komik. Sicer pa njuna poklicno-prijateljska naveza ni nastala v petek zvečer in ni sad izrednih zdravstvenih razmer. Niti slovenski jezik zanju ni nikakršna novost. Slovenski tržaški glasbenik Stefano Bembi s priljubljenim šovmenom sodeluje od leta 2004.

»Prvič me je poklical, ko je iskal narodnostno pisane glasbenike za gledališko predstavo Il signor Rossi contro l’impero del male (Gospod Rossi proti cesarstvu zla). Po terorističnem napadu 11. septembra 2001 v New Yorku so se vsi v manjši ali večji meri bali etničnih razlik, on pa je skušal vse to nekako prenesti na oder,« pove Bembi, ki ni samo harmonikar, temveč tudi izkušeni pianist. Nekaj zatem so ustanovili glasbeno skupino I virtuosi del Carso (Virtuozi s Krasa). Kraševec je sicer le Bembi, vendar ime uteleša duh razposajenih Rossijevih glasbenikov. V glavnem nastopajo kot trio (poleg omenjenega še kitarist Emanuele Dell’Aquila in kontrabasist Alex Orciari). Pogosto pa se jim pridružijo drugi glasbeniki. Glasba je za Rossija povsem enakovredna besedi in je zato prisotna v vseh njegovih spektaklih.

Poleg tega pa komik rad istočasno uporablja dvajset ali več jezikov sočasno. »Vsakič je z njim presenečenje, zelo je navezan na Trst in celotno tukajšnje območje, saj se je rodil v Tržiču in je sin te zemlje. Zelo je pozoren do značilnosti in razlik posameznih skupnosti. Na vsakem nastopu pove kaj v slovenščini ali pa mene kaj vpraša,« še razloži Stefano Bembi.