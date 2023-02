Gradbena dela za zdaj brez zapletov

Nova pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo in tretji stolp katinarske bolnišnice bosta zgrajena do konca leta 2026. Že ta mesec bodo končali z urejanjem parkirišč za 350 vozil ob kardiološki kliniki, kjer so tudi izkopali gradbeno luknjo za nov paviljon, ki bo končan sredi leta 2025. V načrtih je tudi postavitev karantenske bolnišnice, kamor bi v primeru novih pandemij nastanili ljudi z nalezljivimi boleznimi, po koncu izrednih razmer pa bi objekt uporabljali za ambulantno zdravljenje (24 ambulant). Vrednost celotne bolnišnične naložbe, v sklopu katere bodo njeni obiskovalci imeli na voljo novih 17 tisoč kvadratnih metrov površine, med drugim za 50 novih mest na intenzivni negi in dve operacijski ter dve kirurški sobi, se vrti okrog 260 milijonov evrov. Investitorji imajo v žepu 204 milijone. Preostalo vsoto bo treba še dobiti.

To sta ob včerajšnjem obisku gradbišča, kjer so delavci gradbenega podjetja Rizzani de Eccher pred slabim letom dni začeli delati, povedala pristojni za zdravje v deželni vladi Riccardo Riccardi in generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana. Še posebej zadovoljen je bil prvi, predvsem zato, ker gradnja končno poteka po načrtih; tako mu (za zdaj) ni treba - tako kot že mnogokrat v preteklosti - prestavljati napovedanega datuma konca gradnje.

Spomnimo, da bi morala biti dela po prvotnih načrtih končana leta 2023, naložba pa je bila sprva vredna 140 milijonov evrov (90 milijonov iz deželne in 50 iz državne blagajne). Vmes so investitorji naleteli na več težav (več v spodnjem članku), vrednost projekta pa je narasla za več deset milijonov. Nato je Dežela FJK projektu namenila dodatna sredstva, 20 milijonov je dobila tudi iz mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO). Za dokončanje vseh predvidenih del bi potrebovali še 60 milijonov evrov, je povedal Riccardi in zagotovil, da bodo ta denar poskusili dobiti do konca mandata sedanje deželne vlade.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.