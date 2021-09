Gradbena podjetja, lokali in mladoletni priseljenci pod drobnogledom

Sobotno obračunavanje s streljanjem med tolpama kosovskih državljanov v Ulici Carducci ni in ne bo šlo mimo neopazno – pričakovati je odslej večji nadzor na ozemlju, nad gradbenimi podjetji in hkrati lokali, kjer se zbirajo »nepridipravi«, ter pri prihodih mladoletnih kosovskih državljanov. Na včerajšnjem zasedanju odbora za javno varnost, ki ga je sklical tržaški prefekt Valerio Valenti, je bila glavna tema kajpak varnost, ki jo želijo na tem območju okrepiti še z dodatnimi policijskimi in vojaškimi močmi.