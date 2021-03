Gradbene odpadke odvrgel kar na prosto

Prenavljal je stanovanje, gradbene odpadke pa je odvrgel kar na zemljišče blizu Ulice Campanelle. Nezaželene kupe razbitih opek in podobnega materiala je pred nekaj dnevi opazil tamkajšnji stanovalec in obvestil tržaške mestne redarje. Ti so uspeli izslediti lastnika stanovanja, ki se nahaja nedaleč stran. Potrdil jim je, da ga po ugodni ceni obnavlja. Pri delu naj bi mu pomagal znanec, ki je moral poskrbeti tudi za odvečni odpadni material. Sam torej naj ne bi bil obveščen o dogajanju. Posredoval jim je podatke, s katerim so prišli na sled znancu. V pomoč jim je bila tudi priča, ki je na prizorišču opazila kombi in zabeležila registrsko tablico. Ob tovrstnih dokazih je moški priznal krivdo. Naprtili so mu 600 evrov globe, gradbene odpadke pa je moral odnesti.