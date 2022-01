Gasilci z Opčin so danes zjutraj ob 5.20 posredovali v Ul. Udine 18, kjer je ponoči močna burja podrla gradbeni oder ob večnadstropni stanovanjski hiši, ki je nevarno obvisel nad ulico. Zavarovali so območje. Trenutno so še na delu in odstranjujejo razbitine. Ul. Udine je zaprta za promet. Sunki burje so ponoči v Trstu presegali hitrost 100 km/h.