Gradili bodo idealno virtualno resničnost

Podobno kot maja so pri Skladu Mitja Čuk v teh sila neprijetnih časih pomislili na mlade in zanje znova zagnali projekt Mladi za(S)klad oz. delavnice virtualne resničnosti za višješolke in višješolce, v kateri se bodo lahko srečevali in ustvarjali v virtualnem svetu oz. v revolucionarni tehnologiji virtualne resničnosti VR.

Vse več dejavnosti poteka danes na daljavo in marsikateri dogodek se je v celoti preselil v virtualne vode, ki postajajo naša nova sedanjost, ki jo velja spoznati. Udeleženci seveda ne bodo prepuščeni samim seboj – kakor prvič, jih bo po poteh virtualnega spremljal strokovnjak za VR Antonio Giacomin, ki jim bo razkril čisto vse tehnične trike tega sveta. Kar so se z njim naučili ob koncu lanskega šolskega leta, je le pokušina ogromnega potenciala, ki ga skriva VR in ga lahko vsak ustvari z raznoliko paleto programskih orodij; te bodo udeleženci odkrili s pomočjo Giacomina, ki velja za enega najbolj spretnih ustvarjalcev virtualnih svetov na vsem italijanskem območju.

Udeleženci bodo imeli priložnost, da zgradijo svoj idealni virtualni prostor, ki bo čim lepši, kjer bodo lahko z vrstniki klepetali, ustvarjali, delili izkušnje, slike, videoposnetke, glasbo. Pri sprejemanju neprijetnih čustev v tem čudnem času pa jim bo pomagal psiholog Iztok Spetič, ki bo občasno spremljal Giacomina. V virtualnem prostoru se bodo v času redkih medosebnih stikov zaradi epidemioloških razmer družili s prijatelji ter seveda spoznavali in odgovorno uporabljali tehnologije virtualne resničnosti.

Če koga zanima, naj se prijavi po elektronski pošti urad@skladmc.org in k sodelovanju privabi še prijatelja – čas je še do petka, 14. novembra, tako da bi se delavnice začele že v ponedeljek, 16. novembra. Pa še to: za sodelovanje je potrebna dobra oz. hitra internetna povezava.