»Gradimo skupaj prihodnost Rojana« je naslov seznamu predlogov kolektiva TS4 - Trieste secolo quarto oz. Trst v četrtem stoletju za preureditev in izboljšanje okolja v eni izmed najbolj obljudenih in živahnih tržaških mestnih četrti.

Potem, ko je skupina zavednih občanov uspešno spodbudila prebivalce Sv. Jakoba, se je februarja odločila, da bo stopila v stik z Rojančani in jih povprašala, kako bi lahko po njihovem mnenju vsak pripomogel k izboljšanju kakovosti vsakdanjega življenja, od ureditve zelenic do sodelovanja med trgovci, društvi in javnimi ustanovami. Stotina prebivalcev je do marca izpolnila vprašalnik in na dveh srečanjih s kolektivom razpravljala o možnostih, ki jih mestna četrt ponuja. Nato pa je nastopila pandemija, ki je domačine prisilila k ponovnemu odkritju lokalne ponudbe in ob sprehajanju po ulicah tudi k bolj skrbnemu opazovanju šibkosti ter k kreativnemu iskanju rešitev. Dvomesečna karantena je tako obrodila zanimive sadove. Nastali sta razstavi fotografij Diario di quarantena in Ritratti di bottega, ki ju je kolektiv, ki deluje v okviru združenja Zeno, predstavil danes dopoldne na Trgu tra i Rivi, ter izčrpno poročilo z zanimivimi predlogi za razvoj Rojana.

Tako kot pri Sv. Jakobu je tudi tokrat prišla na dan potreba po povezovanju med kulturnimi in športnimi društvi, po uporabi skupnih prostorov, po ureditvi zelenih površin in urbane opreme, obnovi ljudskega vrta Ieralla na Miramarskem drevoredu in veliko drugega.

Med predlogi za izboljšanje mobilnosti so Rojančani izrazili potrebo po uvedbi hitrostne omejitve 30 km na uro okoli šole in sedeža Glasbene matice v Ulici Montorsino, možnost povezave z Opčinami z avtobusom številka 38, in cono namenjeno parkiranju za krajši čas. Na seznamu predlogov sta tudi vodoravno dvigalo, ki bi po podzemnem tunelu povezovalo Trg tra i Rivi in Ulico Tibullo blizu Trga Oberdan, ter lahka železnica s postajo pri Ulici Moreri.