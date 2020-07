Gremo po nakupih

TRST – Začele so se dolgo pričakovane sezonske razprodaje. Pandemija je letos pošteno prekrižala račune trgovcem, ki so med popolnim zaprtjem morali svojo dejavnost prekiniti. Velika večina teh je maja skočila v neznano ter z obraznimi maskami in razkužili ob vhodu ponovno sprejemala stranke. Manjše in večje tržaške prodajalne oblačil so že v minulih mesecih ponujale blago po rahlo znižani ceni, od včeraj dalje pa so na založbe prilepili pisane oglase, ki vabijo k nakupu oblačil in obutev s popustom, ki pogosto presega 50 odstotkov. Obiskali smo trgovine mestnega središča in ugotovili, da je splošna slika spodbudna. Sploh ne idealna, a boljša od tiste, ki se je pred nekaj meseci obetala.

Obiskali smo prodajalne v središču Trsta in upravitelje vprašali, kako doživljajo prvo sezonsko razprodajo po pandemiji.

