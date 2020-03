Gropada: glasba in druženje ob pogrnjeni mizi

V Gropadi bo že tretje leto zapored zaživel sklop dogodkov Večeri in večerje s slovenskimi glasbeniki, ki jih prirejata kulturni društvi Anakrousis in Skala. Od 16. aprila do 25. junija se bodo zvrstili štirje večeri: 16. aprila bo v gosteh legendarni ustanovitelj benda Pankrti Pero Lovšin, 14. maja režiser, igralec in humorist Boris Kobal (njegovo sodelovanje je glavna novost letošnjega niza), 18. junija pevec slavnega New Swing Quarteta Oto Pestner, 25. junija pa pevka in flavtistka Tinkara Kovač, ki je med drugim leta 2014 predstavljala Slovenijo na Evroviziji. Vsak večer se bo začel ob 20. uri in ga bo dopolnjevala večerja, za katero bodo poskrbeli upravniki Puba Skala. Mesta so omejena (največ 80), zato se je na kulinarično-glasbeni užitek treba predhodno prijaviti preko elektronske pošte na naslov mlvs.anakrousis@gmail.com ali telefonsko na številki 331-1711096; za večer bo treba odšteti 30 evrov.

Drugače bo gropajski april tudi sicer glasbeno pester, saj bo 18. aprila na krajevni oder v okviru 5. revije Vokalna eksplozija društva Anakrousis stopila skupina Jazzva iz Ljubljane, poleg le-te pa vsi, ki delujejo pri društvu Anakrousis, se pravi Združeni zbor, Anakrousis Young, ženski kvartet Anakrousis ter zasedba Anakrousix.

Večeri z večerjami pa ne bi bili uresničljivi brez velike pomoči in sodelovanja Zadruge Maja iz Gorice in projekta Across the Border.