Grozdje bo v kleti pozneje

Vinarjem od Brega do Krasa se obeta nadvse dobra letina, čeprav, kot je upravičeno namignil mladi vinar iz Lonjerja Dimitri Cacovich, ne moreš o tem govoriti, dokler ni grozdje v kleti. In kdaj bo to, nas je zanimalo? Kdaj se bodo v vinogradih spet zbrali trgači in z zrelim grozdjem napolnili kade?

V Lonjerju, pri Cacovichevih, ne bodo trgali pred 10. septembrom. »Pravzaprav bomo nekaj malega potrgali že konec avgusta, samo za penino namreč. Lani smo jo prvič poskusili stekleničiti po klasični metodi in letos bomo znova, vendar samo poskusno.« Potem bo mladi Lonjerec nadaljeval s sauvignonom, vitovsko in malvazijo, najprej v Ricmanjih, kjer ima nekaj trt, nato pa še doma, saj, kot razlaga, je med Ricmanji in Lonjerjem navadno 10 dni zamika v zorenju. »Zaradi višine in različne mikroklime,« doda in pove, da bosta šele konec septembra na vrsti še refošk in merlot.

»Pravkar sem zagledala prve obarvane jagode,« se je iz vinogradov v kontovelskem bregu, pod D’lanjo vasjo po telefonu oglasila Katrin Štoka, ki tam vodi kmetijo Klin. Vse zori zelo počasi, doda. K drugi polovici, celo koncu septembra se za trgatev nagibajo tudi v Prečniku na kmetiji Dejana Šemca. »Trgali bomo vsaj dva tedna bolj pozno kot ponavadi. Ko je trta spomladi potrebovala mile in prijetne temperature, je hlad pritisnil, tako da se je vse ustavilo in pognalo je pozneje. To se danes pozna,« pojasni vinar.