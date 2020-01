Hannah in Titash tu kot doma

Narodno pisan obraz Združenih držav Amerike je potrkal tudi na vrata liceja Prešeren v Trstu, kjer od 7. januarja pa vse do torka v sklopu projekta Global Teaching Labs drugo leto zapored gostijo študentki Tehnološkega inštituta iz Massachusettsa MIT. Hannah Liu in Titash Biswas, ki dijake poučujeta znanstvene predmete v angleškem jeziku, sta povsem dvojezični. Prva se namreč v družini pogovarja v kitajščini, druga pa tekoče govori bengalščino. Redno tudi odhajata na Kitajsko oziroma v Indijo.

»Večkrat sta povedali, da občutita prisotnost manjšine. Zelo jima je všeč, da imamo skupnost za sabo. Verjetno sta se tudi istovetili z našim prostorom in specifiko,« je duh študijskega programa povzela profesorica angleščine Barbara Lapornik. Hannah, ki na prestižni ameriški univerzi študira matematiko in računalništvo, se je v vseh razredih in paralelkah vključila v pouk matematike. Obravnavali so med drugim trigonometrijo, razčlenjevanje, kvadratne funkcije, sisteme enačb ter tudi statistiko in verjetnostni račun. Snov, ob kateri bi navadni smrtniki le nesrečno zmigovali glavo, so tako dijaki spoznali skozi drugačen pristop.