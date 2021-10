Harlem Gospel Choir v Trstu

V Evropo se spet vrača daleč najboljši ameriški zbor, ki na svetovni sceni nastopa že več kot trideset let. 23. decembra bo etapo božične turneje Harlem Gospel Choira Back where we belong tour gostilo gledališče Rossetti. Zbor je v preteklosti nastopil celo za papeža Janeza Pavla II. in papeža Benedikta XVI., za ameriškega predsednika Baracka Obamo ter pred njim za Jimmyja Carterja, pa za Nelsona Mandelo, Eltona Johna in mnoge druge. Sodelovali so s svetovnimi glasbenimi zvezdniki od Bona iz skupine U2 do Keitha Richardsa od Rolling Stonesov, z Diano Ross, Pharrellom Williamsom in številnimi drugimi.

Harem Gospel Choir je leta 1986 ustanovil Allen Bailey, ki je zamisel zanj dobil po obisku praznovanja v čast Martinu Luthru Kingu v Harlemu. V njem se zbirajo najboljši pevci in glasbeniki iz harlemskih ter ostalih newyorških črnskih cerkva. Nova turneja, ki širi sporočila ljubezni, miru in harmonije, bo ponudila najbolj poznane skladbe iz gospel tradicije, kot sta na primer Oh Happy Day ali Amazing Grace, pa tudi več sodobnejših jazz in blues pesmi s pop primesmi. Vstopnice božične predstave so naprodaj v spletni trgovini Ticketone.it oz. Vivaticket.it, v prodajnih točkah Ticketone ter pri blagajnah obeh gledališč. Več informacij o koncertu in cenah (od 34 do 18 evrov) so na voljo na spletni strani www.vignapr.it.