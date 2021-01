Hčerkico uporabil kot živi ščit

Pripadniki oddelka za preprečevanje nasilja v okviru pravosodnega oddelka tržaške lokalne policije so preteklega 13. januarja z ukrepanjem v prostorih občinske socialne službe verjetno preprečili, da bi imela težka družinska situacija še hujše posledice. Tam se je namreč nahajal moški z začetnicami A.A.Q.A., ki ga je doletela odredba o prepovedi približevanja lastni družini zaradi nasilnega obnašanja za domačimi zidovi. Moški se je temu upiral in je začel kričati na socialno asistentko, obenem je s silovitimi udarci vrgel na tla nekatere dele pohištva, med katerimi tudi pregrade, ki naj bi služile preprečevanju okužb s covidom-19.

To pa ni bilo vse: ob prihodu lokalnih policistov, ki so pritekli, ko so zaslišali krike socialne delavke, je razjarjeni oče iztrgal iz ženinih rok 17-mesečno hčerkico in jo uporabil kot živi ščit ter pri tem prisotne svaril, naj se ne približajo. Moški se ni zmenil za jok deklice in je zahteval, naj mu pripeljejo še starejšega sina, da bi se potem z obema oddaljil. Pri tem je začel nevarno stiskati k sebi hčerko, ki ji je tudi začel stiskati vrat, tako močno, da ni mogla več dihati, prav tako jo je tudi suval. Policisti so ga skušali prepričati, naj popusti, a je bilo vse zaman, naposled so ukrepali bliskovito: najprej jim je uspelo osvoboditi deklico, nato so moškega onesposobili, imobilizirali in preprečili poskus, da bi se zopet polastil hčerkice oz. da bi udaril policiste. Prepeljali so ga najprej v kasarno redarjev, potem pa v koronejski zapor.

Hčerkico so medtem prepeljali v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, kjer pa so k sreči ugotovili, da ni utrpela resnih poškodb.