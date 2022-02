Hekerji prekinili sejo občinskega sveta

Tržaški občinski svetniki so bili med tokratno sejo občinskega sveta, na kateri so svoje namere želeli opisati predstavniki tobačnega velikana BAT, deležni hekerskega napada, za katerim po vsej verjetnosti stojijo pripadniki proticepilskega gibanja 3V. Med sejo na daljavo so občinski svetniki na svojih profilih nepričakovano dobili celo serijo sovražnih sporočil. »Cepljeni okužujejo«, »Vlada vam naroča, da postanete zdravstveni nacisti in rasisti in vi ubogate, kot so počeli Nemci s Hitlerjem,« sta le dve od številnih sporočil, ki so preplavili spletno klepetalnico virtualnega občinskega sveta. Ko so svetniki ugotovili, da je prišlo do hekerskega napada, je bila seja občinskega sveta prekinjena.