Heroin in marihuano je skrival v spodnjicah

Lokalni policisti so aretirali 31-letnega Tržičana P.D. in 49-letnega Tržačana S.D. zaradi posedovanja in razpečevanja mamil. V Ul. Alpini so opazili enaintridesetletnika, ki se je sumljivo obnašal, potem ko je odšel iz nekega stanovanja. Po zasledovanju so ga ustavili v Proseški ulici. Med osebno preiskavo so odkrili dva zavojčka z nekaj več kot 30 grami heroina in nekaj dozami marihuane, ki ju je skrival v spodnjicah. Opravili so nato hišno preiskavo v stanovanju 49-letnega S.D. v Ul. Alpini, kjer je enaintridesetletnik kupil mamilo. Odkrili so več kot 300 gramov heroina, 200 gramov marihuane, 20.000 evrov v gotovini in opremo za pripravo droge. Oba so tako aretirali.