Hišni pripor za županskega kandidata

Kandidat za tržaškega župana Ugo Rossi, ki se je zgodaj popoldne upiral karabinjerjem pred poštnim uradom pri Sv. Ivanu, je najprej pristal v vojašnici, kjer so odredili njegovo pridržanje, nato so ga zaradi slabosti pospremili v katinarsko bolnišnico, na koncu pa ga bodo odvedli domov, kjer bo po nalogu državnega tožilstva ostal v hišnem priporu. Dolžijo ga žaljenja in upiranja uradni osebi ter povzročitve telesnih poškodb v oteževalnih okoliščinah.

To so posledice današnjega kandidatovega ravnanja, ki je z megafonom v roki protestiral pred svetoivansko pošto, potem ko so tja prispeli karabinjerji z Vrdele. Poklical jih je direktor poštnega urada, ker dve osebi v notranjih prostorih nista hoteli nositi zaščitne obrazne maske. Rossi ju je pri tem podprl, nato se je uprl identifikaciji in prepir se je izrodil v pravi fizični spopad. Dva karabinjerja so zaradi udarcev odpeljali na pregled, Rossija pa so potisnili na tla, mu nataknili lisice in ga s težavo porinili v vozilo.

V vojašnici v Ul. Hermet, pred katero so se zbrali somišljeniki njegove liste 3V, so ga pridržali, nakar se je počutil slabo, tudi njega je rešilec prepeljal na Katinaro. Po nalogu tožilca ga bodo nato pospremili domov, kjer bo v hišnem priporu.