Hitra cesta je v smeri proti Trstu po dopoldanski nesreči spet prevozna. Zaprta je bila dobri dve uri.

Na odseku med odcepom za Rižarno in sedmim pomolom se je pred poldnevom pripetila hujša prometna nesreča. Prišlo je do trčenja, v katerem je bil vpleten kombi. Dve osebi sta bili poškodovani in so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili poleg reševalcev tudi lokalni policisti in gasilci, ki so odpravili posledice nesreče.