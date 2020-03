Da se z Opčin, in sicer z območja, kjer stoji Obelisk, razteza edinstven razgled na celoten Tržaški zaliv, so vedeli že naši predniki. Tudi tisti, ki so tu konec 18. stoletja postavili najprej poštno postojanko in gostilno, nato pa še gostišče, v katerem so lahko prenočevali različni potniki. Gostišče se je nato z leti spremenilo v pravi hotel, ki se je pred zaprtjem imenoval Park hotel Obelisco. Ta je deloval do leta 1979, od takrat do danes pa je prepuščen propadanju. V tem obdobju je nastalo več projektov za prenovo in oživitev hotelskega kompleksa.

Enega sta v svoji diplomski nalogi v akademskem letu 2007/2008, ko sta zaključevali prvo stopnjo univerzitetnega študijskega programa na fakulteti za arhitekturo Univerze v Trstu, obdelali Jasna Kosuta in Erika Kosuta. Prva je Openka, Procesijeva, kot je sama poudarila, druga pa Križanka, poznana tudi kot Bljanova. Z mladima arhitektkama, ki sta se pretekli teden razveselili novice, da je nekdanji Park hotel Obelisco naposled dobil kupca, smo poklepetali o njunem načrtu, pa tudi o konzervaciji in revitalizaciji zapuščenih poslopij. Ko sta nam pokazali svoje diplomsko delo, sta skromno dejali, da ne smemo pozabiti, da sta elaborat izdelali ob zaključku prve stopnje študijskega programa, ko sta usvojili le prvi del arhitekturnega znanja. »Danes bi se projekta lotili popolnoma drugače,« sta v en glas dejali sogovornici. Jasna, ki poučuje na srednji šoli v Doberdobu, in Erika, »svobodna« arhitekta, ki trenutno sodeluje tudi s tržaškim občinskim oddelkom, pristojnim za ureditev starega pristanišča, sta povedali, da sta se lotili oživitve nekdanjega hotela pri Obelisku zaradi navezanosti na Kras. Izhajali pa sta iz opazovanja narave in mravljišča, v katerem je vse lepo organizirano.