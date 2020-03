»Hotel želimo prenoviti in oživiti«

Propadajoči Park hotel Obelisco na Opčinah bo naposled deležen obnove. Ta se sicer ne bo začela kmalu, a že to, da je več kot 40 let zapuščeno poslopje na Opčinah dobilo kupca, je pomembna novica. Četrtkova spletna dražba na milanskem sodišču je namreč uspela. Po dolgih letih neuspešnih prodaj se je končno našel investitor, ki je za ruševino pripravljen odšteti 1.125.000,00 evrov. Kupec hotela je družba Ferret, ki jo sestavljajo trije podjetniki: Alessandro Pedone, Alberto Diasparra in Gabriele Ritossa. Trio je pred nedavnim v Trstu kupil stavbo bivšega kina Filodrammatico v Ul. Artisti in bivšo poslopje Telecoma v Ul. Bonomo za nakupovalnim središčem Il Giulia. Ta naložba je bila skupaj vredna 20 milijonov evrov. Vsi trije podjetniki, Pedone in Diasparra sta Videmčana, Ritossa pa Tržačan, ki že vrsto let živi v Vidmu, verjamejo v potencial Trsta.

O zadnjem nakupu smo poklepetali z 47-letnim Gabrielejem Ritosso, ki si je poslovni imperij, ki bo letos obrnil dobrih 130 milijonov evrov, zgradil predvsem z domovi za ostarele občane in nepremičninskimi posli. Podjetnik, ki velja za samouka v poslovnem svetu, zaposluje pa več kot tisoč ljudi, je zelo rad privolil v intervju. Po telefonu nam je zaupal, da v Trstu vidi možnost razvoja visokega turizma.

Nekdanji hotel pri Obelisku je na kupca čakal dolgih deset let, na prenovo pa čaka že 41 let. Kako to, da ste se s partnerji odločili vložiti ponudbo?

Gre za zelo pomembno nepremičnino, ki se nahaja na strateški in prečudoviti lokaciji. Zato je bilo vredno poskusiti.

Kolikšno vlogo je pri vaši odločitvi, da greste v nakup, odigrala cena. Na tokratni dražbi, ki je bila že šesta, je bilo objekt mogoče kupiti za manj kot četrtino prvotne cene.

V Trstu kot v mnogih drugih mestih je mogoče naleteti na različne ugodne priložnosti. Nepremičnino na Opčinah mi dobro poznamo, zato smo se tudi odločili za sodelovanje na dražbi.

Celoten intervju v nedeljskem Primorskem dnevniku.