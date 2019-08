Hoteli v centru rastejo kot gobe po dežju

Trst bo v kratkem dobil še lepšo podobo. Povsod lahko vidimo gradbene odre, prenove zunanjih fasad, izvajajo tudi temeljite prenove notranjosti. V mnogih od teh prostorov drug za drugim rastejo hoteli, s katerimi želijo hotelirji konkretno odgovoriti na povečano povpraševanje po prenočitvah. Dejstvo je namreč, da zanimanje za načrtovanje novih hotelov ne usiha, ker Trst postaja vedno bolj vroča destinacija za tuje in domače turiste.

V prihodnjih dneh bo na Korzu Italija zaživel hotel, ki ga bo upravljal štirizvezdnični hotel Continentale z Ul. San Nicolò. S poslopja, v katerem se je nekoč nahajala trgovina z otroškimi oblačili, so v preteklih dneh odstranili delavske odre, v notranjih prostorih pa urejajo še zadnje podrobnosti. Hotel bo imel štiri zvezdice in 56 dvoposteljnih sob, opremljen bo z živahimi barvami, namenjen pa bo gostom, ki želijo nekaj drugačnega; ne klasične hotelske ponudbe, pač pa mladostno in dinamično ponudbo, s katero se ponašajo v vseh večjih evropskih prestolnicah.

Direktor in lastnik hotelov Continentale in Palace Suite Alessandro Lucchetta je za Primorski dnevnik povedal, da so hotel poimenovali The Modernist, s tem imenom pa se želijo pokloniti tržaški moderni v književnosti konec 19. stoletja in začetek 20. stoletja. »V hotelu želimo oživiti duh tistega časa, za katerega je bila značilna želja po napredku, po spremembah in po novih izzivih. Imam občutek, da Trst ponovno doživlja to fazo razcveta. Ker zanimanje turistov za Trst ne popušča, ne usiha niti interes zasebnikov za urejevanje novih nastanitvenih zmogljivosti v hotelih,« nam je zaupal hotelir, ki bo z novim hotelom in z drugima dvema (v Ulicah San Nicolò in Dante ) turistom skupno ponujal 120 štirizvezdničnih sob.