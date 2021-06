Hotelirji zadovoljni s prvimi turisti

Na tržaških ulicah je v zadnjih dneh opaziti vedno več ljudi in počasi se vračajo tudi turisti. Pred dvema tednoma, ko so imeli praznik tako Italijani kot Avstrijci, so bile turistične nastanitve v mestu lepo zasedene. V teh dneh pa so se številke znižale. Zasedenost tržaških hotelov je 40-odstotna, kar je pol manj kot pred koronačasom. Problem za hotelirje predstavljajo tudi nizke cene nastanitev, saj so te med pandemijo drastično padle.

S to statistiko je postregel predsednik tržaškega združenja hotelirjev Federalberghi Guerrino Lanci, ki je dejal, da so bili pretekli tedni poslovno uspešnejši kot tedni v istem obdobju lani, a situacija je daleč od tiste pred pandemijo. »Epidemija je čez noč odgnala naše tradicionalne turiste. Zdaj so se začeli vračati Avstrijci in turisti z Bavarske, Angležev in Švicarjev, ki smo jih imeli pred pandemijo kar nekaj, pa nismo še videli. Seveda je njihov prihod odvisen od letalskih povezav, ki jih dejansko ni,« je dejal sogovornik.