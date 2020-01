Hotelirji zadovoljni z obiskom

V Trstu se je med minulimi novoletnimi prazniki mudilo okoli deset tisoč turistov, večino nočitev so ustvarili domači turisti, četrtina gostov je prihajala iz nemško govorečih dežel, v hotelih pa so zabeležili tudi dober obisk angleških turistov. V tržaški pokrajini je bila v dneh pred in med silvestrovim zasedenost hotelov od 95 do 98-odstotna, zanemarljivo pa ni bilo niti število turistov, ki so mesto obiskali v dneh okoli praznika svetih treh kraljev.

Predsednik združenja hotelirjev Federalberghi Guerrino Lanci je zadovoljen z minulimi prazniki. »Praznični obisk je bil primerljiv z lanskim letom, a s to razliko, da je bil letošnji za dan daljši. Tako novoletni kot ponovoletni prazniki so imeli ugoden praznični most, ki ima zasluge za to, da je večina gostov v Trstu prenočila tri noči. Mi že vrsto let delamo na tem, da bi povprečno dobo bivanja dvignili na tri ali štiri noči. To je cilj našega združenja,« je poudaril sogovornik.