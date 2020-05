Hud pretep na Trgu Venezia (video)

Povratek movide so nekateri mladi v tržaškem mestnem središču izkoristili za dviganje pesti in merjenje moči z vrstniki. V petek ponoči je na Trgu Venezia izbruhnil hud pretep, med katerim je nekdo uporabil tudi pas, očividci pa so burno dogajanje posneli s pametnim telefonom. Na posnetkih je videti brezglavo nasilje med mladimi moškimi, na koncu jo najhuje skupi mladenič, za katerega se zdi, da je prizor zgolj opazoval: po udarcu v obraz pade na tla in se udari v tilnik.

Tržaška kvestura je potrdila, da preiskuje dogodek in ugotavlja, kdo je v pretepu sodeloval, zaenkrat je znana le istovetnost oškodovanca. Na tožilstvo je bila za zdaj podana ovadba proti neznanim osebam.