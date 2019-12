Huda nesreča mladega motociklista

Danes popoldne je okoli 15.45 v Ul. Costalunga v Trstu v bližini hišne številke 53 prišlo do hujše prometne nesreče. Okoliščine še niso povsem znane, saj so pripadniki lokalne policije še na prizorišču, vendar naj bi po prvih skopih podatkih redarjev mlad motociklist iz nepojasnjenih razlogov izgubil nadzor nad vozilom in zavozil s ceste. Pri tem naj bi se mladenič hudo poškodoval, reševalci službe 118 pa so ga nezavestnega prepeljali v katinarsko bolnišnico z rdečo triažno kodo. Zaradi nesreče so zaprli odsek Ul. Costalunga med ulicama Naldini in Pace.