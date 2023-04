Huda nesreča na Obalni cesti, motorist v življenjski nevarnosti

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so zgodaj popoldne posredovali na Obalni cesti, kjer sta pri križišču za Brojnico okrog 13.10 trčila motorista. Na kraju so jima nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so enega sprejeli z lažjimi poškodbami, drugega pa hudo poškodovanega z rdečo triažno kodo. Gre za 34-letnika ki je vozil motor kawasaki ninja, lažje poškodovan pa je 61-letnik, ki je vozil motor honda hornet. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti, za zdaj je potek še nepojasnjen. Oba motorja sta vozila v isti smeri, proti Sesljanu, do trčenja pa je prišlo v križišču z Ul. Picard. Voznika kawasakija je odbilo v levo in se je 50 metrov po trčenju zaletel v obcestni zid, pri čemer je padel in obležal hudo poškodovan na cestišču. Reševalni vozili in zdravniški avtomobil so z vso naglico pripeljali na kraj nesreče in nato odhiteli proti katinarski bolnišnici, pri čemer so jim bili v pomoč tudi lokalni policisti, ki so zaustavljali promet na posameznih križiščih. Na kraju so bili tudi gasilci in želežniški policisti, ki so pomagali pri preusmerjanju prometa. Cesto so prehodno zaprli za promet.