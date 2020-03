Huda nesreča v Ul. Flavia

V Ul. Flavia kakih 500 metrov od Trga Cagni proti Domju je okoli 20.39 prišlo do hude prometne nesreče, zaradi katere je ena oseba utrpela zelo hude poškodbe. Po prvih vesteh sta trčila avtomobil znamke Lancia Y in motor znamke Honda, ki sta oba peljala iz Milj proti Trstu. Kaže, da je lancia, ki jo je upravljala voznica, 500 metrov pred Trgom Cagni obrnila proti parkirišču inkubatorja Bic, pri čemer naj bi jo hotel motorist prehiteti, a je trčil v levi bok avta in zletel za kakih 15 metrov. Na prizorišče so prišli pripadniki lokalne policije, gasilci in reševalci službe 118, ki so hudo poškodovanega motorista prepeljali v bolnišnico.