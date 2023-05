Huje poškodovan 54-letni motorist

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj dopoldne posredovali na nekdanji pokrajinski cesti št. 1 pri Devinu, kjer sta blizu lokala s kegljiščem (Bowling) trčila avtomobil in motor. 54-letni motorist je bil huje poškodovan. Na kraju mu je zdravstveno osebje nudilo najnujnejšo oskrbo, priletel je tudi reševalni helikopter. Z reševalnim vozilom so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili gasilci, ki so nudili pomoč reševalcem in so zavarovali kraj nesreče ter odpravili njene posledice. Varnostni organi preiskujejo vzroke nesreče.