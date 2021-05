Huje poškodovan 61-letni skuterist

Na Reški cesti v križišču z Ul. Zamattio pri Magdaleni sta malo po 8. uri trčila avtomobil fiat panda, ki ga je vozil 61-leti M.G. in skuter honda. Skuterista, 40-letnega O.M.G.F., ki si je poškodoval obe nogi, so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Kot kaže, je fiat panda, ki je vozil po Reški cesti navzdol proti središču mesta, med zavijanjem v Ul. Zamattio izsilil prednost skuteristu, ki je pravilno pripeljal po Reški cesti navzgor. Trčenje je bilo silovito. Skuterist je bil huje poškodovan, vseskozi pa je bil pri zavesti. Nastala je tudi velika gmotna škoda. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče. Nastal je prometni zastoj.