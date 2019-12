Huje ranjena mladoletna fanta

Nova cesta za Opčine je bila okrog 17. ure znova prizorišče prometne nesreče. Tokrat hujše. Vpletena sta bila motor kawasaki (125 kubikov) in avto ford fusion, ki se je na Novo cesto za Opčine vključeval iz Ulice Commerciale. Voznik avtomobila očitno ni opazil motorja, ki je vozil s smeri Opčin proti Trstu. Motor, na katerem sta bila mladoletna fanta (stara 15 in 16 let), je silovito trčil v bočno stran avtomobila. Posredovali so gasilci in rešilec. Oba mladoletna fanta so nemudoma odpeljali v bolnišnico: enega z rdečo triažno kodo na Katinaro, drugega pa z rumeno triažno kodo v otroško bolnišnico. Na Novi cesti za Opčine je nastal prometni zastoj.