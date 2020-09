Hujša nesreča ob Trgu Irneri

Ob Trgu Irneri sta malo po 9.30 na Sprehajališču sv. Andreja iz še nepojasnjenih vzrokov trčila avtomobil smart in motorno kolo. Najhuje jo je skupil motorist, ki je po trčenju obležal na tleh in močno kričal zaradi bolečin. Kaže, da je njegovo stanje resno. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, ki so motoristu nudili prvo pomoč in so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Voznik avtomobila ni bil poškodovan. Na mestu so tudi lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki odstranjujejo njene posledice.