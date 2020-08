Hujša nesreča v Miramarskem drevoredu

V Miramarskem drevoredu je danes zgodaj popoldne prišlo do prometne nesreče, zaradi katere se je ena oseba znašla v bolnišnici s hujšimi poškodbami. Okoli 13. ure po podatkih lokalne policije (nekateri mediji sicer navajajo 14. uro) sta v bližini lokala California iz vzrokov, ki jih lokalna policija še preverja, trčila avtomobil škoda slovenskih registrskih tablic in motor. Huje jo je skupil 23-letni Tržačan, ki je upravljal motor: reševalci službe 118, ki so ob lokalnih policistih prispeli na prizorišče, so ga odpeljali v katinarsko bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje pa naj bi bilo resno.