Hujša nesreča v Ul. Baiamonti

V Ul. Baiamonti ob 17.35 43-letni skuterist podrl 88-letno žensko, ki je prečkala cesto na prehodu za pešce. Udarec je bil silovit. Kaže, da je skuterist padel na obraz, pri čemer je utrpel hujše poškodbe, prav tako je bila huje poškodovana tudi ženska, ki je odletela več metrov stran. Na cestišču sta bila po nesreči vidna večja madeža krvi.

Na kraju so bili reševalci službe 118, ki so oba ponesrečena prepeljali v katinarsko bolnišnico in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Lokalni policisti so Ul. Baiamonti zaprli za promet in jo spet odprli ob 19.10.