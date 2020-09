Hvaležen spomin na Sergija Radoviča

Sergij Radovič je bil v povojnem obdobju v Nabrežini in okolici več kot le glasbeni pedagog, zborovodja in mentor več generacij otrok in mladih, ki je v Nabrežini postavil temelje razčlenjenega zborovskega sistema. Njegovi nekdanji pevci, sopotniki in snovalci vaškega kulturnega utripa se ga spominjajo zlasti kot drugega očeta, prijatelja, spovednika, ki je znal prisluhniti odraščajoči mladini, skratka radodarnega in karizmatičnega človeka.

V nedeljo ob 17. uri se bodo v nabrežinski telovadnici s kulturnim dogodkom poklonili 40. obletnici njegove prerane smrti. Zamisel za dogodek se je porodila njegovi bivši učenki Ireni Tavčar. Prirejajo pa ga kulturno društvo Igo Gruden in glasbena matica v sodelovanju z ostalimi vaškimi organizacijami, župnijo sv. Roka, športnim društvom Sokol, godbenim društvom Nabrežina, združenje staršev OŠ Virgila Ščeka in nabrežinskim jusom. Na prireditvi bo spregovorila domačinka, nekoč društvena prostovoljka in pevka, danes senatorka Tatjana Rojc. Sledil bo koncert, ki ga bosta oblikovala Harmonikarski orkester Synthesis 4 pod vodstvom Fulvija Jurinčiča in Dekliški pevski zbor Igo Gruden ter Fantovska pevska skupina Devin-Nabrežina pod taktirko Mirka Ferlana. Prebrali pa bodo tudi vrsto anekdot in spominov na pokojnika.

Šlo pa bo pravzaprav za dvojno obletnico, saj se bodo spomnili tudi 120-letnice razvitja nabrežinskega pevskega prapora, ki je nastal v času, ko je bila Nabrežina še bogato industrijsko naselje in železniško križišče.