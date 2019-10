Igra prekarne goske vodi le do brezposelnosti ...

Na Borznem trgu so bila pred Trgovinsko zbornico po tleh posejana polja nekoliko prirejene družabne gosje igre, pravzaprav »igre prekarne goske«, kot so jo preimenovali zaposlene in zaposleni v tržaških občinskih jaslih, vrtcih in rekreacijskih središčih. »Prekarne goske smo dejansko mi, ki se borimo za redno zaposlitev, za pravico, ki nam pripada. Že desetletja vlagamo veliko truda v svoje delo, prestali smo več javnih razpisov in selekcij, danes pa se zavedamo, da je bilo vse zaman,« so povedale vzgojiteljice, ki so dežju navkljub javnosti skozi ironično igro želele predstaviti svojo stisko.

Mala vojska 150 namestnikov, se pravi prekarnih vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki dan za dnem skrbi, da se vzgojno-šolski stroj ne ustavi, je tudi letos namreč zagotovila redni začetek pouka v novem šolskem letu. »Tretjina teh namestnic in namestnikov - kakih 50 prekarnih delavk in delavcev - bi lahko na podlagi obstoječe zakonodaje do leta 2020 končno dočakalo redno zaposlitev. Slednja je namreč pravica, ki pripada delavkam in delavcem po letih prekarnega dela, je dokaz želje po vlaganju v didaktično kontinuiteto in kakovost storitev ter hkrati ne zahteva dodatnih stroškov za snovanje novega razpisa,« je v imenu prekarnih delavk in delavcev za mikrofonom povedala Maria Pellizzari od sindikata USB.