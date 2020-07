Igralne karte Modiano praznujejo svojih prvih 150 let

Kdo ni ob morju v vročih poletnih dneh ali pa doma ob neskončnih popoldnevih v družbi prijateljev vsaj enkrat užival ob igranju kart Modiano. Mednarodno priznano tržaško podjetje, ki ga je ustanovil Saul David Modiano in ga danes vodita Guido in Stefano Crechici, praznuje svoj stopetdeseti rojstni dan. Častitljivi obletnici Zavod za istrsko, reško in dalmatinsko kulturo Irci v Ul. Torino v Trstu posveča razstavo reklamnih plakatov tržaških in srednjevropskih umetnikov, ki jo bodo odprli jutri (petek) ob 18. uri. Ogledati si jo bo mogoče od ponedeljka do nedelje med 10.30 in 12.30 ter med 16.30 in 18.30.

Na ogled bodo plakati slikarjev oziroma ustvarjalcev - kakršni so Vito Timmel, Argio Orell, Glauco Cambon, Alfredo Tominz, Ugo Carà ter Giuseppe in Pollione Sigon - pa tudi drugo gradivo. Kurator Piero Delbello opozarja, da je materiala toliko, da bo razstava večkrat spremenila svojo podobo. Obiskovalce hočejo namreč s čim širšim izborom eksponatov. Od odprtja dalje bosta sladokuscem na voljo tudi dve publikaciji podjetja Modiano o zgodovini in vsebini pestrega delovanja. Tema se bo na polovici septembra pridružila še tretja knjiga zavoda Irci, posvečena razglednicam iz začetka 20. stoletja. Mednarodno uveljavljena družba igralnih kart , da bi odjemalcem približala utrip širše okolice - od Tržaške, Goriške, Istre, Dalmacije in Reke vse do Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Gradca še dlje do Madžarske. Večina izmed teh sega v obdobje med letoma 1895 in 1910. Zavod Irci je namreč pred nedavnim pridobil Stenerjevo zbirko več kot 18.000 razglednic. Glavni pobudnik niza naj bi bil slikar, ilustrator in fotograf Giuseppe Sigon, ki je v svoj objektiv ujel več istrskih in tržaških vedut.